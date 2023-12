Bambini disabili, dalla Regione 3 milioni ai privati per garantire le terapie riabilitative

Genova. La Regione Liguria pagherà 3 milioni di euro ad associazioni e strutture private, anche quelle non convenzionate, per tentare di risolvere l’annosa questione dei bambini disabili in attesa di ricevere le terapie riabilitative alle quali hanno diritto per legge. Lo prevede un emendamento al bilancio regionale presentato dalla giunta Toti che vara la misura “in via sperimentale” per il 2024 e rimanda l’articolazione dei criteri e delle modalità a una successiva delibera.

L’obiettivo della mossa è “ridurre le liste d’attesa per le prestazioni di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, previste dai piani terapeutico-riabilitativi individualizzati per i minori con disturbi psichiatrici e del neuro-sviluppo”. A questo scopo si prevede di destinare una quota di 3 milioni all’interno del finanziamento ordinario dei Lea “all’acquisizione, da parte delle Asl, di pacchetti terapeutico-riabilitativi presso le strutture, le associazioni, i centri privati autorizzati, nonché i liberi professionisti, secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale con proprio provvedimento”.

» leggi tutto su www.ivg.it