In tarda mattinata, in via Conturli a Carasco, è andata a fuoco una vettura. Al loro arrivo i vigili del fuoco di Chiavari hanno circoscritto e spento il rogo. L’auto ha subito danni gravissimi, ma non vi sono stati né feriti, ustionati o intossicati. Si ignorano al momento le cause che hanno provocato l’incendio. Forse un cortocircuito.

» leggi tutto su www.levantenews.it