Consiglio regionale unito per il contrasto alla “desertificazione” bancaria nelle aree interne

Nella seduta odierna, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 1061, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta regionale ad attivarsi nell’ambito delle proprie competenze per verificare le iniziative che possono essere adottate per contrastare i fenomeni di “desertificazione” bancaria nelle aree interne e sostenere i presidi di servizi minimi per i cittadini.

