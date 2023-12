Covid, ritorno alla mascherina? Bassetti: “Non ci pensiamo proprio, vacciniamo gli anziani”

Genova. Mentre salgono i contagi del Covid e gli ospedali liguri sono già in tilt (soprattutto per l’influenza), si torna a parlare di mascherine per limitare la circolazione del virus. Le sirene arrivano dagli Stati Uniti dove i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno nuovamente raccomandato l’uso delle protezioni individuali, seppur senza obblighi. Un primo dietrofront rispetto al completo ritorno alla normalità post pandemia che ha riacceso il dibattito anche in Italia.

“I lavori più recenti pubblicati in letteratura ci dicono che l’uso obbligatorio della mascherina come arma di prevenzione non è attualmente supportato da nessuna evidenza scientifica. Sul fatto di ripensare ad introdurre l’obbligo dei dispositivi per tutti non ha senso e non ci pensiamo proprio, può deciderlo la politica ma senza nessun riscontro della scienza”, ha detto all’Adnkronos Salute l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino.

