“Ecco i doni dell’amministrazione Bucci per Genova”, la Rete Genovese dei comitati organizza flash mob natalizio

Genova. La Rete Genovese dei Comitati, ad un anno e mezzo dalla sua nascita, torna in piazza ancora una volta per protestare contro alcuni dei progetti messi in campo dall’amministrazione civica e che in questi mesi hanno trovato opposizione tra i residenti.

L’occasione è il Natale, e l’iniziativa si preannuncia decisamente “sarcastica” e con qualche sorpresa in arrivo: “Invitiamo la cittadinanza sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 17 sotto l’albero di Natale di piazza De Ferrari, a scartare i “doni” riservati alla città da parte dell’amministrazione Bucci”.

