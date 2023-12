“Gnl Italia ha deciso di non presentarsi alla commissione consigliare indetta per discutere ed avere delucidazioni sulla “fiammata di Panigaglia”; una mancanza di rispetto per i cittadini del territorio” Così Giorgia Lombardi, Consigliera comunale di LeAli a Spezia, che continua: “la cosiddetta “fiammata” si era verificata nella notte tra il 27 e 28 agosto, provocando allarme e paura tra i cittadini della zona. Gnl in una nota esplicativa che ha inviato in vece dalla presenza in commissione, ha dichiarato che la stessa è stata spenta in solo 7 minuti grazie alle procedure di sicurezza dello stabilimento, entrato “in auto protezione” ed interrompendo quindi ogni attività. Gnl ha inoltre dichiarato che la causa dell’incendio è stato un fulmine, ma che lo stesso incendio non aveva possibilità di aggravamento e che non ha interessato altre parti dell’impianto. Prendiamo atto delle dichiarazioni di Gnl, ma non possiamo dirci soddisfatti e pretendiamo che i rappresentanti dell’Azienda partecipino alla Commissione dimostrando spirito collaborativo e così da rendere una spiegazione più dettagliata ai rappresentanti dei cittadini.”

L’articolo Fiammata Panigaglia, Lombardi: “Gnl non si presenterà in commissione, mancanza di rispetto verso i cittadini” proviene da Città della Spezia.

