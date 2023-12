Fincantieri e Leonardo, spalle larghe del Polo della subacquea: “Faremo emergere le pmi”

A metà strada tra Vallegrande e Muggiano, il neonato Polo nazionale della dimensione subacquea accorcia ulteriormente la distanza fisica tra Fincantieri e Leonardo. Se c’è una città dove i due giganti dell’industria italiana della difesa si sono sempre visti da vicino è la Spezia. Un chilometro scarso corre tra il cantiere dove si allestiscono le navi per la Marina Militare e la fabbrica in cui vengono prodotte le artiglierie che queste montano da sempre.



Il nuovo aggregatore delle tecnologie sottomarine nasce però su un principio diverso. Come progetto, per così dire, pre industriale. Prima dei prodotti che un domani potranno essere proprio le due aziende a utilizzare e commercializzare assieme, Fincantieri e Leonardo provano a farsi terreno per far crescere le intuizioni delle piccole aziende a stretto contatto con i centri di ricerca vicini e con la Marina Militare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com