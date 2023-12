Frana in salita Cà dei Trenta, i residenti insorgono: “Vogliamo tempi certi e ristori per il cantiere del Terzo Valico”

Genova. In data 7 dicembre 2023 nei locali della Croce Azzurra di Fegino si è tenuta una nuova e partecipata assemblea del Comitato di Salita Cà dei Trenta, in merito alla frana 10 novembre 2023, ultimo capitolo di una difficilissima convivenza con il cantiere Cociv per lo scavo del tunnel principale del Terzo valico iniziato nel 2014. “Vivere in prossimità di lavori cosı̀ pesanti ha comportato e comporta disagi enormi a causa dei rumori, delle polveri ma anche danni ingenti a case e fabbricati per i cedimenti strutturali dovuti alle vibrazioni. Oggi gli immobili della zona sono completamente privi di valore e in futuro la vivibilità del quartiere sarà ulteriormente messa alla prova da nuovi scavi delle gallerie collaterali e ancor di più dall’opera a regime con il passaggio dei treni veloci. A questi problemi si somma la frana del 10 novembre 2023 che ha spezzato il quartiere a metà impedendo la circolazione di mezzi e persone”.

Secondo i residenti l’evento era ampiamente previsto: “Gli abitanti hanno continuato a segnalare il rischio già a partire dal 2015 – si legge in un comunicato stampa diramato dal comitato – Ciò nonostante da parte Cociv e Rfi si è registrato solo un silenzio assordante sulla vicenda, silenzio interrotto per smentire a mezzo stampa un nesso causale tra i lavori di scavo del tunnel e il collasso della strada. Ma chi vive in zona sa benissimo che non è così e che tra la frana e il tunnel ci sono a malapena cinquanta metri”.

