Genoa, Bani è pronto per la sfida con la Juventus: “Sarà partita difficile, porteremo la nostra rabbia in campo”

Genova. Mattia Bani è pronto al rientro, lo conferma a margine della festa natalizia dei settori giovanili del Genoa, delle Women e della squadra Genoa for special: “Sto bene. A Monza era pochi giorni che ero con la squadra, quindi era importante comunque per me tornare con il gruppo a riassaporare quelle che sono le classiche domeniche, però son pronto per venerdì”.

La sfida con la Juventus di venerdì arriva dopo la sconfitta di Monza. L’ennesima arrivata nel finale. “Penso che sarà una partita sicuramente difficile − afferma Bani − perché la Juventus è la seconda in classifica, è una squadra che si sta giocando il campionato insieme all’Inter. Per il resto le partite durano novanta minuti, quindi le analisi vanno fatte su quello. Dobbiamo sicuramente migliorare. Penso che abbiamo buttato via dei punti che meritavamo, ma insomma siamo, credo, in linea con gli obiettivi“.

