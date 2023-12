Il Consiglio regionale ricorda l’ex sindaca di Vezzano Paola Giannarelli

Stamani in apertura di seduta il Consiglio regionale ha ricordato Paola Giannarelli, sindaca di Vezzano per due mandati, prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Il vice presidente del Consiglio, Armando Sanna, ne ha rammentato la figura, l’impegno, le riconosciute capacità e qualità umane, politiche e professionali, esprimendo cordoglio anche a nome del presidente Medusei, in luogo del quale oggi ha condotto i lavori; quindi l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell’ex prima cittadina vezzanese.

