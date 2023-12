Genova. Senza patente in sella a una moto con targa rubata, ha provato a sfuggire al controllo della polizia locale finendo per andare a sbattere contro i mezzi degli agenti in sosta.

È successo martedì mattina in piazza Acquaverde, davanti a Principe. Una pattuglia della Locale dotata di sistema di lettura Targa System ha individuato il motociclista e gli ha fatto segno di fermarsi, visto che la targa del mezzo risultava rubata, ma l’uomo, un 38enne, ha provato a scappare.

