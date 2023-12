Lerici, Federalberghi: “Totale assenza di manutenzione ordinaria e spiagge in condizioni disastrose”

Federalberghi Confcommercio interviene su Lerici. “E’ necessario intervenire sul territorio quanto prima– dichiara il presidente di Federalberghi La Spezia Valerio Beghè –. A oggi le spiagge sono chiuse (non tutte: le spiagge ad ora chiuse sono Venere Azzurra e San Terenzo paese in relazione alla questione rotavirus, Fiascherino lato Tellaro per i danni delle mareggiate, ndr) e versano in condizioni disastrose, dove c’è una situazione di totale abbandono sotto gli occhi di tutti, in queste condizioni non si può tacere e lasciare i cittadini e gli imprenditori in attesa infinita, senza riferire alcun tipo di novità su ciò che si sta facendo per garantire la riapertura per la prossima stagione”.

“Oltre alle spiagge – prosegue Beghè – evidenziamo il problema legato ai moli e al decoro urbano, abbiamo ‘fotografato’ il territorio registrando una totale assenza di manutenzione ordinaria e il necessario ripristino dell’esistente, non comprendiamo come si possa affrontare la prossima stagione con tali criticità. In conclusione sottolineiamo che avendo aumentato l’imposta di soggiorno (incremento che sarà in essere da aprile 2024, ndr) la stessa clientela avrà attese ben superiori rispetto agli anni precedenti, siano presi seri provvedimenti per presentarci agli occhi del mondo nel 2024 in uno stato quantomeno decoroso”.

