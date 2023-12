Processo agli ultrà del Genoa, in aula l’ex Milanetto. Ma il Riesame intanto rigetta i sequestri: “Estorsione alla società non provata”

Genova. C’è anche l’ex giocatore e dirigente rossoblù Omar Milanetto tra i testimoni nell’accusa sentiti oggi in aula nel processo per le presunte estorsioni al Genoa in cui sono imputati tredici ultrà.

Milanetto, finito anni fa nella bufera giudiziaria del calcioscommesse e poi assolto, è stato citato dal sostituto procuratore Francesca Rombolà – che ha coordinato le indagini della squadra mobile insieme all’aggiunto Francesco Pinto – per inquadrare il clima che si respirava all’interno della società negli anni oggetto delle contestazioni.

