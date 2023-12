Recco: ancora un pedone investito in via Assereto: presto un semaforo

Ancora un incidente in via Biagio Assereto (via Aurelia) questa mattina a Recco dovuto ad automobilisti distratti. Un uomo di 45 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce: ha riportato traumi agli arti. Soccorso dalla Croce Verde di Camogli, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Sono intervenuti polizia urbana e carabinieri. Nella strada è prevista l’installazione di un semaforo.

Persiste ancora a Recco, il fenomeno di pedoni che attraversano dove non dovrebbero, ad esempio in prossimità delle rotatorie; spesso improvvisamente, senza guardare se sopraggiungono veicoli; a volte impegnati a consultare il telefonino. Una pratica che dovrebbe essere combattuta con decisione.

