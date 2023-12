Riqualificazione piazza del Popolo a Savona, PD: “Un lavoro concreto per il rilancio”

Savona. “Ci ricordiamo sicuramente tutti come la zona di Piazza del Popolo fosse stata al centro delle discussioni in primo piano durante le elezioni comunali del 2021. Come molte altre forze politiche il nostro Partito, e la nostra coalizione, aveva inserito tra i punti del suo programma interventi che portassero questa zona della nostra città a un nuovo splendore” il commento del Segretario comunale Stefano Martini e la Capogruppo Alessandra Gemelli.

“Questa tematica- continuano i dem- ha avuto la nostra attenzione dai primi giorni di amministrazione, ne sono la prova il chiosco/bar riaperto e l’avvio delle procedure, oggi già a buon punto, per la riapertura di un altro presidio nella piazza e i recenti investimenti per la sistemazione dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza. A questo lavoro strutturale si affiancano i numerosi eventi e fiere realizzati, anche grazie alla sistemazione del palco e agli interventi degli studenti delle scuole superiori, che hanno ridato vita e movimento alla zona.”

