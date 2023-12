“Sarzana protagonista” si presenta: “Idee per questa città dove la partecipazione è stata mortificata”

“Questa associazione nasce per due motivi: per non disperdere l’esperienza della scorsa competizione elettorale – con quattro liste civiche, sessantaquattro candidati e un bel numero di persone che si sono messe in movimento -, dandole modo di organizzarsi in un soggetto di natura culturale che naturalmente guarda alla politica; e per dare forza anche alle battaglie all’interno del Consiglio comunale; un’azione consiliare che diventa inefficace se non c’è la costruzione di un’opposizione in città”. Così Renzo Guccinelli ha sintetizzato le ragioni della costituzione di “Sarzana protagonista”, associazione di partecipazione politico-culturale presentata stamani all’Arci di Via Landinelli, omonima del gruppo di opposizione animato a Palazzo civico dall’ex primo cittadino assieme al capogruppo Matteo Tiberi e ad Andrea Tonelli. Terzetto di consiglieri che è tra i fondatori dell’associazione assieme a Laura Tonarelli, designata presidente, Marta Borsi, vice, Emanuela Venturini, segretaria, l’ex consigliere comunale Roberto Loni, tesoriere, Sabina Ambrogetti, in corsa e molto votata alle scorse amministrative, l’ex presidente del consiglio comunale Paolo Mione, Alessio Ambrosi, storico animatore culturale, Ussama Louizi e Umberto Sauvaigne, entrambi candidati di civiche a sostegno di Guccinelli la scorsa primavera. Tutti loro compongono temporaneamente il direttivo, in vigore fino a quando si celebrerà la prima assemblea dei soci, pubblica, attesa per il prossimo gennaio, come anche l’apertura del tesseramento. “Quest’associazione si riconosce nei valori di uguaglianza sociale e promuove e tutela i diritti umani, civili, politici e sociali – ha esordito Tonarelli -. Abbiamo anche a cuore di custodire e valorizzare l’identità storica antifascista della nostra città a cui siamo profondamente legati. Uno dei nostri obbiettivi è promuovere la partecipazione della cittadinanza alla vita politica. Apriremo a collaborazioni con chiunque sposi il nostro progetto di discussione, anche per elaborare proposte programmatiche che possano portare miglioramento nella gestione della città. In questo periodo ne abbiamo sentite tante; ad esempio, sulla cultura, sembra che prima del 2018 Sarzana fosse un deserto: una grandissima follia, è totale assenza di memoria storica. Non si è inventato nulla in questi anni, manifestazioni come Festival della Mente e Soffitta ci sono sempre state – la Soffitta ha però visto un peggioramento; altre invece sono state perse”.

L’associazione intende impegnarsi in una serie di iniziative, come pubblicazioni, convegni, seminari, di alcune delle quali è stata data anticipazione: un convegno su urbanistica e nuovo piano regolatore per la prossima primavera, con esperienze da varie parti d’Italia; e un ragionamento sui fondi sfitti con l’obbiettivo – passando per un censimento, una convenzione e un bando aperto – di assegnarli agli artisti “creando una mostra fissa in città”, ha spiegato Tonarelli. Ci saranno poi proposte sulla gestione delle fortezze, o ancora sul mondo degli anziani, ad esempio. Ma una più precisa ed esaustiva definizione dell’agenda arriverà in seguito all’assemblea di gennaio e al via del tesseramento. “Vogliamo proporre una opposizione costruttiva e interrompere la narrazione univoca per la quale va tutto bene, l’abbiamo detto e l’abbiamo fatto, siamo civici, ma poi siamo di destra…”, ha detto Borsi. “L’associazione sarà una struttura importante per il gruppo consiliare e sarà anche utile per far emergere come spesso vengano realizzate cose che siamo noi a portare in Consiglio”, ha detto Tiberi, che ha poi focalizzato il suo ragionamento sullo sport: “Manca una visione dello sport per tutti. Abbiamo una squadra di hockey che è un fiore all’occhiello, ma se un bambino vuole pattinare dove va? Non c’è una pista libera, gratuita. Intanto l’amministrazione dà 5mila euro alla pista del pattinaggio sul ghiaccio, attività privata, che giustamente fa il suo business; ma che il Comune dia un contributo è osceno. Noi ci impegneremo per manifestazioni che aprano lo sport – i vari sport – a tutti”. E Ambrosi ha focalizzato l’attenzione “sulla mission di avvicinarci alle associazioni giovanili, alle associazioni ambientaliste, e avvicinare i giovani a un modo diverso di avere dei contenuti” e sulla volontà di “studiare una politica per le fortezze, che consenta un cambiamento di rotta”. Mione ha poi osservato che “è necessario pensare anche che Sarzana non è solo centro storico: bisogna ridare piena dignità ai quartieri e alle zone periferiche” e ancora che “l’unica programmazione commerciale che riesce a fare l’amministrazione è quella dei bar e dei ristoranti; ma così facendo, le altre attività le uccidi”.

