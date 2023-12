Scajola: “Legambiente fa tutto tranne che tutelare l’ambiente”. Pd: “Vergogna”

“Io ogni anno a inizio estate aspetto sempre la benedizione e l’incoraggiamento degli amici di Legambiente, che secondo me – lo dico pubblicamente assumendomene la responsabilità – fanno di tutto tranne che tutelare l’ambiente, perché hanno dati loro che vanno sempre oltre i dati ufficiali dei ministeri e delle istituzioni competenti”. Così stamani in Consiglio regionale l’assessore al Demanio, Marco Scajola. Un attacco all’associazione ambientalista arrivato nell’ambito della risposta all’interrogazione a tema spiagge libere presentata dalla consigliera Selena Candia (Lista Sansa) per chiedere il punto sulle percentuali di libere e libere attrezzate lungo il litorale ligure. Premesso che “il 46,87 per cento delle spiagge liguri sono libere e libere attrezzate”, l’assessore ha spiegato: “Su 73 comuni costieri 60 hanno il Pud, Piano di utilizzo demaniale, che stiamo incentivando, e i comuni che non ce l’hanno ci stanno lavorando – ha detto Scajola -. Dei 60 comuni con il Pud, 41 hanno più del 40 per cento di libere e libere attrezzate; 10 comuni ne hanno tra il 30 e il 40; ne hanno meno del 30 solo 9 comuni; quindi 51 comuni danno una buona risposta”.

“Siamo tra le poche Regioni in Italia che investe oltre 2,5 milioni per le spiagge libere: per la cura, per i ripascimenti, per la sicurezza delle spiagge, per la pulizia, ma anche per il superamento delle barriere architettoniche”, ha altresì osservato Scajola, andando poi al tema, sollevato nell’interrogazione di Candia, del limite minimo di libere e libere attrezzate nei comuni: “Lo abbiamo portato dal 40 – che resta un obbiettivo e un obbligo – al 30 per cento perché altrimenti alcuni comuni non potrebbero accedere alle risorse per la cura delle spiagge. Come dire, la cura sarebbe peggiore della malattia”; e aggiungerà: “Alcuni comuni si sono dati da fare, altri sono un po’ indietro, noi li stiamo aiutando per raggiungere il 40 per cento, ma già crediamo giusto il 30 per cento per accedere ai fondi e intervenire su situazioni che necessitano di essere migliorate”.

