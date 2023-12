“SoccoriAmo il Natale”, la festa benefica all’Area Pianacci del Cep

Genova. Sabato 16 dicembre, presso Area Pianacci, al Cep, via della Benedicta 14, dalle ore 15 alle ore 21, si terrà la festa/evento “SoccorriAmo il Natale”. L’evento è organizzato dalla “Ponente Soccorso – Misericordia” che ha sede nel quartiere in collaborazione con il Circolo Arci Pianacci, il Centro di Aggregazione per ragazzi Zenit ed ha il sostegno di “Il Pesto di Pra’ “, “La Generale”, “Lo Sparagiochi”

La giornata vuole contribuire all’animazione del quartiere con una festa di Natale rivolta a piccini e famiglie ma anche a tutte le età, vedrà l’inizio alle ore 15 con laboratori e giochi per bambini e un torneo di calcio, nel campetto a 5 dell’area, tra operatori del soccorso e forze dell’ordine.

Dalle 18 musica con Dj Andrea

