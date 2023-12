Terzo mandato per i presidenti di Regione: Salvini è per il sì, Tajani per il no. Toti e gli altri attendono la decisione di Giorgia Meloni

“Sono d’accordo su un terzo mandato per i presidenti di Regione, perché i cittadini hanno sempre ragione”. Con queste parole pronunciate ieri a Venezia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha riportato al centro del dibattito politico nazionale il tema della rimozione del limite di due mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Un argomento che interessa da vicino i liguri, visto che Giovanni Toti è tra quelli che chiedono i potersi candidare una terza volta, insieme al collega del Veneto Luca Zaia e al presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Se la Lega e Salvini sono a favore del terzo mandato, lo stesso non si può certo dire per quel che riguarda Forza Italia e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è espresso in maniera lapidaria: “Non è che possiamo fare le leggi per qualcuno. E poi è sano garantire un ricambio nella leadership delle Regioni dopo 10 anni. Un conto sono i sindaci dei Comuni piccoli, un conto i presidenti delle Regioni”, ha dichiarato ieri sul Messaggero.

Tajani ha proseguito spiegando che in vista delle Regionali verrà seguita la prassi e saranno confermati i candidati uscenti in Piemonte, Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Umbria. “Confermiamo Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata”, ha aggiunto dichiarando che “non è una questione di lottizzazione. Fratelli d’Italia ha tanti ministri e bravi presidenti di Regione. Non credo sia il momento di riaprire polemiche o cominciarle. Se poi un partito decide di rinunciare per qualunque motivo a una Regione, è un altro discorso”. Una posizione chiara e decisa, che si pone agli antipodi di quella del collega Salvini.

