Treni gratis per gli studenti liguri, ma quelli genovesi sono tagliati fuori: insorgono le associazioni

Genova. Le associazioni liguri dei consumatori Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore hanno richiesto un incontro urgentissimo all’assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori, finalizzato al riconoscimento del diritto all’abbonamento gratuito al trasporto ferroviario per gli studenti tra i 15 e i 19 anni che non usano il bus, sono residenti nel comune di Genova e si recano a scuola in città usando le tratte ferroviarie urbane.

Al centro del dibattito c’è il provvedimento con cui la Regione ha reso gratuiti, a partire dal 2024, i treni regionali per tutti gli studenti sino ai 19 anni. Gli studenti che usano il treno per raggiungere gli istituti potranno dunque viaggiare gratis, ma dalla lista sono esclusi quelli che viaggiano sulla tratta ferroviaria Voltri-Nervi: la “competenza” in questo caso è di Amt, e non di Trenitalia, rientrando nella sottoscrizione degli abbonamenti integrati. E se per il 2024 il Comune ha annunciato un riordino integrale del sistema tariffario della rete cittadina, prevedendo la totale gratuità dei mezzi per gli under 14, i due abbonamenti annuali – uno ordinario a 295 euro e uno a 200 euro per gli under 26 che permetteranno di viaggiare su bus urbani ed extraurbani, Volabus, Navebus, Ferrovia Genova-Casella, rete urbana di Trenitalia – non convincono le associazioni di consumatori.

