Tutto pronto per il secondo Festival del Tartufo in Lunigiana

Sabato 16 e domenica 17 dicembre a Bagnone prende il via la seconda edizione del Festival del Tartufo in Lunigiana. Per vivere al meglio questa prelibatezza, il Borgo di Bagnone è stato suddiviso in aree dedicate:

Piazza Roma:

Area Degustazioni con street Food Piazza Roma – Monumento dei caduti | Via della Dogana e Via Nicolò Quartieri

Mercatini Artigianali e Gastronomici Piazza Europa – Teatro

Tartufo Walking Iscrizione e partenza Piazza Roma – Sala Consigliere

Convegno “il tartufo della Lunigiana: un’occasione di sviluppo per il nostro territorio” Per i dettagli date un’occhiata alla brochure digitalizzata a margine dell’articolo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com