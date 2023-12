Albenga, al via i lavori del secondo lotto di rio Fasceo e Carendetta da 4mln di euro

Albenga. Sono iniziati questa settimana i lavori per la messa in sicurezza idraulica del Rio Fasceo e Carendetta (secondo lotto) a opera della ditta Impresig Srl individuata attraverso gara da Regione Liguria competente per materia.

L’intervento da 4 milioni di euro è iniziato con la pulizia completa dei rii e la predisposizione del cantiere. Il progetto prevede l’adeguamento della sezione del rio Fasceo nel tratto compreso tra la S.P. n.3 ed il nodo costituito dalla confluenza tra rio Fasceo e rio Carendetta (oggetto di progettazione nell’ambito del 1° stralcio).

