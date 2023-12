Si è svolto i giorni 8-9-10 dicembre, presso La Sciorba di Genova, il campionato regionale assoluto invernale.

In questa manifestazione vengono premiati i primi tre atleti liguri assoluti: quindi le premiazioni non avvengono in base alla categoria, ma vengono premiati esclusivamente i migliori tre tempi della manifestazione in ogni specialità.

