Attacco informatico a provider nazionale, disattivati i servizi online del Comune di Sarzana

Anche il Comune di Sarzana sconta le conseguenze dell’attacco informatico subito dal server provider nazionale Westpole spa, a causa del quale, informa l’ente comunale, i servizi on line del Comune, inclusi l’Albo pretorio on line e la sezione Amministrazione trasparente sono temporaneamente disattivati per garantire le attività tecnico-informatiche di protezione e ripristino dei dati. “L’Amministrazione comunale – si legge sul sito istituzionale del Comune – esprime il proprio rammarico per questo spiacevole inconveniente verificatosi indipendentemente dalla propria volontà e al di fuori del proprio controllo. L’Amministrazione ha predisposto una sezione provvisoria del sito web, denominata Albo temporaneo, alla quale si accede dalla pagina iniziale del sito (colonna di sinistra), nella quale verranno pubblicati atti di particolare rilevanza nel periodo di disattivazione dei normali servizi”.

