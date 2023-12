Campionato Invernale Golfo del Tigullio: nel weekend la conclusione della prima manche

Lavagna. Sabato e domenica prossimi andrà in archivio la prima manche del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio entra, sempre più, nel vivo dopo le prime cinque avvincenti prove disputate nelle acque di Lavagna. Le previsioni meteorologiche lasciano intravedere la possibilità di svolgere almeno una prova ogni giorno con risultati che potranno così determinare l’esito delle classifiche, alcune delle quali ancora adesso molto equilibrate.

“L’impegno del nostro staff sarà, come sempre, massimo per l’allestimento del percorso e per garantire, con i nostri mezzi, la sicurezza di tutti i partecipanti – sorride Franco Noceti, deus ex machina del Comitato -. Ci aspettiamo confronti ancora una volta molto spettacolari”.

