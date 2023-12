Cassonetti smart, Amiu toglie la riduzione dell’apertura per i rifiuti. In arrivo 40 nuove assunzioni

Genova. E’ una delle caratteristiche che in questi mesi è stata più volte messa sul banco degli imputati come principale responsabile delle criticità nel conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Oggi la sua funzione è sospesa in via sperimentale dopo il pressing di questi giorni dei sindacati, e la sua ‘presenza’ sarà rivalutata a gennaio.

Stiamo parlando del riduttore di sagoma dei nuovi cassonetti elettronici con cui Amiu sta rimpiazzando i normali bidoni in tutta la città, quello sportello di lamiera che impone l’accesso al bidone a contenitori e sacchetti sotto una certa dimensione e che, secondo il primo progetto, sarebbe diventato removibile solamente attraverso l’uso di una chiave data in utilizzo a commercianti e titolari di attività. Una funzione che in questi mesi di utilizzo dei nuovi “cassonetti smart” ha creato difficoltà ai cittadini e, complice un pizzico di pigrizia, ha spinto molti genovesi a prendere la pessima abitudine di abbandonare i sacchetti dei rifiuti fuori dai bidoni stessi, creando in alcuni casi vere e proprie discariche a cielo aperto.

