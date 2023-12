Come abbinare la gonna in inverno: stile e praticità

In inverno, l’abbigliamento diventa un bilanciamento tra stile e comfort. Una delle sfide più interessanti per le amanti della moda è come incorporare le gonne nei loro outfit invernali. In questo articolo, esploreremo come combinare stile e praticità, mantenendo un look elegante anche nei mesi più freddi.

Le gonne lunghe sono perfette per l’inverno. Non solo aggiungono un tocco di femminilità, ma offrono anche una copertura extra contro il freddo. Abbinale con maglioni oversize per un look che è sia confortevole che alla moda. Questo stile funziona particolarmente bene con gonne a pieghe o in tessuti pesanti come la lana.

» leggi tutto su www.ivg.it