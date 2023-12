Devono ricoverarlo ma non c’è posto in reparto, 77enne rimane 3 giorni su una barella del pronto soccorso

Pietra Ligure. Tre giorni su una barella al pronto soccorso, in attesa di un posto in reparto che non si liberava. E’ l’odissea che ha dovuto vivere un uomo di 77 anni del ponente savonese, portato dalla figlia al Santa Corona per una polmonite.

L’uomo è arrivato al pronto soccorso sabato (9 dicembre) intorno alle 16.30, a causa di alcune difficoltà respiratorie, con febbre a 38° e saturazione a 87: “Dopo il triage è stato sottoposto ad un esame radiografico al torace ed è stata diagnosticata una polmonite batterica – racconta al figlia – Immediatamente, con molta solerzia da parte di medici ed infermieri, è stato somministrato ossigeno, è iniziata la cura antibiotica e mi è stato comunicato che avrebbe necessitato di ricovero in un reparto di degenza ma che non c’erano al momento posti liberi“.

» leggi tutto su www.ivg.it