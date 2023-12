Emergency, al Christmas store anche un visore virtuale per “salire a bordo” di Live Support

Genova. Fino al 24 dicembre torna il negozio di Emergency a Genova in salita Santa Caterina 21/23r dove è possibile trovare idee regalo e sostenere così i progetti dell’ong in Italia e nel mondo. Dai cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale Emercency in Salita Santa Caterina 21/23r aperto il lunedì dalle 16 alle 19.30 e da martedì a domenica dalle 11 alle 19.30.

Dall’11 al 17 dicembre, inoltre, si potrà salire virtualmente a bordo della nave Life Support di Emergency con i visori a 360° per un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della nave Search and Rescue di Emergency, in mare da dicembre 2022.

