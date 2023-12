Un panetto di hashish da 100 grammi e altri 3 grammi di cocaina, in possesso di un 25enne per il quale sono scattate le manette ai polsi, ieri sera, il cui arresto è stato convalidato stamani davanti al giudice. Il giovane marocchino, già noto per precedenti specifici è stato fermato ieri dai Carabinieri di Sarzana nei pressi dello svincolo stradale di Vezzano Ligure. Dalla perquisizione sono spuntati la droga e il materiale per confezionare le dosi, il giovane è stato posto ai domiciliari, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto stamani, nei suoi confronti non sono state adottate misure cautelari.

L’articolo Hashish e cocaina: 25enne arrestato a Vezzano Ligure proviene da Città della Spezia.

