Il PD contro Toti: “Il bilancio è fuffa totale, dimenticati i bisogni dei liguri”. E lancia 10 proposte

Liguria. Un bilancio regionale che è “fuffa totale, guidato esclusivamente dall’ambizione del presidente, autoreferenziale, che si dimentica dei liguri e dei loro bisogni”. È il giudizio dei consiglieri del Pd che bocciano la manovra della giunta Toti, in votazione la prossima settimana, e lanciano dieci proposte per “le dieci emergenze della nostra Regione”.

“Ne sono la prova i 5 milioni per la comunicazione – attacca Enrico Ioculano, che sarà relatore di minoranza in aula -. Campagne fatte di propaganda che mostrano solo una faccia della Liguria, fatta di sole, mare, clima, della costa da Portofino alle Cinque terre, ma manca tutto il resto. Mancano i porti, le industrie, le fabbriche che giorno dopo giorno reclamano attenzione e confermano una sofferenza economica e di prospettiva a cui la giunta dovrebbe porre rimedio; invece nessun rilancio per l’economia ligure. Che sia un bilancio Toti-riferito lo confermano anche i 700mila euro per lo staff della giunta distaccato da altri enti che diventeranno a tutti gli effetti personale di Toti”.

» leggi tutto su www.ivg.it