Il vento di Francia, nuovo singolo per Mattia Ringozzi

“Il vento di Francia” è il nuovo singolo di Mattia Ringozzi e tratto dall’album inedito di prossima uscita. Sarà disponibile a partire da venerdì 15 dicembre sui profili ufficiali del cantautore lunigianese.

Mattia Ringozzi presenterà ufficialmente la nuova canzone in anteprima durante la trasmissione Folk music road condotta da Paolo Del Ry su PuntoRadioFM giovedì 14 dicembre a partire dalle 22. “Il brano – si legge in una nota – è stato prodotto ed arrangiato da Ugo Bongianni per la UDB Carousel Records con la partecipazione di Meme Lucarelli alle chitarre. Si ringrazia calorosamente Gianni Ansaldi, autore della foto di copertina. È la vita che canta, come il vento di Francia”.

