In Liguria l’occupazione continua a crescere: +1% nel terzo trimestre, a trainare è il terziario

Genova. “Ancora buone notizie per l’occupazione in Liguria. I dati Istat del terzo trimestre 2023 confermano infatti, così come per i mesi precedenti, la vivacità della Liguria nel mercato del lavoro. Nella nostra regione gli occupati aumentano di oltre 6mila unità – da 628.292 a 634.298 – rispetto allo stesso periodo del 2022. Un 1% di crescita che permette alla Liguria di continuare il suo percorso di sviluppo. L’occupazione aumenta sia per gli uomini (+1,4%) sia per le donne (+0,4%)”.

Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ai dati Istat relativi all’occupazione nel terzo trimestre 2023.

