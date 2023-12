Investimento a Rapallo, coinvolto un cinquantenne: non è in pericolo di vita

La persona coinvolta dall’investimento che ha determinato lo stop alla linea ferroviaria tra La Spezia e Genova non è in pericolo di vita. Si tratta di un cinquantenne, ferito alle 10.10 presso la stazione di Rapallo da un Freccia, numero 8588, partita da Roma Termini e diretta a Genova Principe. L’uomo, soccorso sul posto è stato inizialmente valutato in codice rosso, poi derubricato in giallo. E’ stato trasferito all’ospedale San Martino in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La circolazione è stata sospesa per accertamenti sulla linea.

