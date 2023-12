Varazze. Ancora ladri. Ieri sera furto in un appartamento di un palazzo nella parte terminale di via Gaggino, zona a levante della città. I malviventi sono entrati in casa intorno alle 18. Sono saliti arrampicandosi lungo il tubo del gas fino al quarto piano.

Paura anche in via Piave, la strada che risale il Teiro e porta all’entroterra. Qui, all’altezza del bar, intorno alle 19,30 sono passati da un terrazzo all’altro di un palazzo e hanno raggiunto un appartamento.

