L’autopsia svolta nelle scorse ore all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea sul corpo di Rossella Cominotti ha dato conferme e informazioni sugli ultimi istanti di vita della donna uccisa la scorsa settimana nella stanza di un albergo di Mattarana dal marito Alfredo Zenucchi, reo confesso.

Gli esami effettuati dal medico legale hanno ribadito che la causa del decesso è stata il dissanguamento della 53enne originaria del Mantovano e la ferita mortale sarebbe stata quella inferta con un rasoio al polso della mano destra e non quella alla gola. Un’agonia che il marito di 57 anni aveva già raccontato alla pm Elisa Loris e al giudice per le indagini preliminari al momento della conferma dell’arresto.

Zenucchi aveva dichiarato ai Carabinieri di aver tentato già in precedenza il suicidio insieme alla moglie e ora i tagli che lui stesso presenta sul collo e sui polsi verranno analizzati dal medico legale. Gli inquirenti faranno i loro accertamenti anche sul computer e sul materiale informatico sequestrato nell’edicola che i due avevano a Boneverse, in provincia di Cremona.

Altri elementi per fare definitivamente luce sulla vicenda dovrebbero arrivare dalla perizia calligrafica dovrà esprimersi sull’autenticità della lettera di intenti ritrovata nella stanza e apparentemente attribuibile alla mano della donna uccisa.

L’articolo L’autopsia conferma: Rossella Cominotti è morta dissanguata. Ora le verifiche sulle ferite del marito e la perizia calligrafica sulla lettera proviene da Città della Spezia.

