Motomondiale, Kevin Manfredi rinnova con il team Simoncelli in MotoE

Un weekend estremamente produttivo per Kevin Manfredi, quello dell’ultimo appuntamento stagionale per il Mondiale MotoGP 2023 a Valencia di fine novembre. Il pilota spezzino ha siglato un importante rinnovo nel Mondiale MotoE con la squadra di Simoncelli, la SIC58 Squadra corse.

Dopo i podi ottenuti assieme nella stagione 2023, lo Spezzino e la SIC58 hanno deciso di comune accordo di estendere la loro collaborazione anche per l’intera stagione 2024, sfruttando così il 2023 come periodo di apprendistato per puntare a un ulteriore passo avanti.

“Era nell’aria e c’era l’interesse da entrambe le parti di continuare insieme. Durante questi mesi – afferma Manfredi – abbiamo lavorato e siamo riusciti a trovare un accordo. Sarà molto importante per me continuare qui, avendo al mio fianco una squadra già collaudata, potremo concentrarci esclusivamente sul lavoro in pista, senza dover più sperimentare. È un onore vestire nuovamente i colori della SIC58 e rappresentare questo nome in giro per il mondo. Non vedo l’ora di scendere in pista per i primi test e godermi ogni singolo weekend di gara! Abbiamo un buon potenziale e dobbiamo sfruttarlo al massimo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com