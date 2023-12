Natale, sabato torna il “Confeugo” davanti a Palazzo Ducale: il programma della cerimonia

Genova. Sabato 16 dicembre, si rinnova la tradizionale cerimonia del Confeugo, organizzata dal Comune di Genova e dall’associazione A Compagna, quest’anno dedicata alla Consulta Ligure. La cerimonia sarà preceduta da un corteo di gruppi storici.

Il programma prevede: alle 16, partenza da piazza Caricamento del corteo guidato dall’abate del popolo con i gruppi storici. Il corteo percorrerà via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, via San Lorenzo, via Petrarca fino a piazza De Ferrari dove, sempre dalle 16, è prevista un’esibizione della Filarmonica Sestrese.

