Piano regolatore portuale, il monito del Ponente: “Porto di Pra’ operativo al 70%, nuovi riempimenti inutili”

Genova. “Come Comitati del Ponente, in rappresentanza della cittadinanza e a tutela del territorio, ribadiamo la nostra ferma opposizione a nuovi riempimenti nel porto di Pra’ a est, ovest e sud in quanto degrado ambientale e problematiche relative alla salute sono rilevanti e gli ampliamenti non sono giustificati poiché il PSA ha ancora margini di sviluppo“.

Con queste parole inizia la lunga lettera aperta che i Comitati del Ponente Genovese hanno indirizzato al commissario straordinario per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Piacenza, in risposta ai tanti rumors – che forse solo rumors non sono – sui possibili nuovi interventi di allargamento del porto a ponente, in vista del nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe arrivare a compimento nel prossimo 2024.

