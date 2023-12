Prima Categoria, una Vadese mai doma cede il passo all’Albissole. Monte: “Complimenti ai ragazzi, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Vado Ligure. Domenica mattina la Vadese è incappata nella prima sconfitta dopo una serie di tre risultati utili consecutivi. Gli azzurrogranata hanno ceduto il passo di misura all’Albissole confermando tuttavia le buone impressioni lasciate presagire in occasione dei precedenti impegni.

Fabrizio Monte, allenatore di Giannone e compagni, ha commentato la prestazione dei suoi: “Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Loro sull’ennesima palla inattiva sono stati bravi. Mi dispiace perchè, dopo lo 0-1 contro lo Speranza, è la seconda partita che perdiamo in casa in modo simile. Nonostante ciò devo fare i complimenti alla squadra e ai ragazzi, sono un gruppo che non molla mai. Alcuni hanno giocato sul dolore, mi dispiace perchè almeno un punto sarebbe stato meritato. Complimenti all’Albissole, noi comunque siamo stati all’altezza della situazione”.

