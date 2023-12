Regionali in Liguria, endorsement della Lega a Toti. Rixi: “Giusto il terzo mandato”

Genova. “La Lega si sta orientando a una conferma di Giovanni Toti. Sono convinto. Se si andasse a votare domani mattina non ci sarebbero dubbi. Ci stiamo coordinando su tantissimi progetti di rilancio della Liguria e avere altri cinque anni, un altro mandato per completare una serie di progetti e di opere sarebbe una spinta ulteriore per una regione che per trent’anni ha avuto pochissimi investimenti anche sul piano infrastrutturale”. Così, all’agenzia Dire, il segretario regionale della Lega in Liguria e viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi.

Dopo Fratelli d’Italia, dunque, arriva anche l’endorsement del Carroccio per un eventuale Toti ter alle regionali di fine 2025 o inizio 2026. “In questo momento i rapporti sono ottimi – sottolinea il deputato – su questo c’è una condivisione totale di obiettivi e siamo contenti che qui sia favorevole anche Fratelli d’Italia, che a livello nazionale è più dubbiosa sul terzo mandato rispetto a noi”.

