Rugby/ Dopo la sconfitta di Bergamo, Squali verso il derby

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

In trasferta sul campo del forte Rugby Bergamo solamente in diciotto, gli Squali avrebbero dovuto sperare in un miracolo per superare i padroni di casa e hanno rimediato una sconfitta per 56-17 che è però troppo punitiva per quanto riguarda il risultato: i biancocelesti sono riusciti a mettere a segno tre mete e, a fine primo tempo, il punteggio era 28-12. Un inizio deficitario (quattro mete a zero nei primi venti minuti) e la panchina con tre soli cambi hanno influito pesantemente sul punteggio.

