Sampdoria. Pedrola in Spagna per un consulto: si punta al recupero per la prima di ritorno

Genova. Dalla gara del primo di ottobre contro il Catanzaro, la Sampdoria ha dovuto fare a meno di Estanis Pedrola. Il giovane attaccante spagnolo era uno dei giocatori più in forma dell’organico blucerchiato.

Rispetto a quel periodo è arrivata qualche vittoria in più, nonostante sia necessaria una maggiore continuità per inseguire quantomeno le squadre posizionate in zona playoff. A causa della sua assenza Pirlo ha dovuto fare di necessità virtù, trovando una “quadra tattica” alternativa. E il ritorno del classe 2000 potrebbe dare una mano a generare maggiore pericolosità sotto porta.

