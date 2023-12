‘Santa’. “Lavori al cimitero: intervenire è bene, pianificare è meglio”

Dallo staff de “LeAli alla città-Brunetti Sindaco”

Scriveva qualcuno che per capire se in un paese le cose funzionano bene bisogna dare un’occhiata al mercato e al cimitero. Proprio sul cimitero molto abbiamo detto nei mesi e negli anni scorsi e finalmente troviamo una sponda nel Sindaco che decide di dirottare un po’ di soldi dalle parti di Via Dogali. Poco importano, a questo punto, tempi o finalità elettorali: non crediamo sia un lavoro pubblico in più o in meno a spostare la lancetta del giudizio popolare, che premia o punisce l’approccio ai problemi e i metodi messi in campo prima che opere e realizzazioni.

