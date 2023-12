Santo Stefano, Pd a congresso

Fiovedì 14 dicembre dalle 18 in poi si terrà il congresso del circolo del Partito Democratico di Santo Stefano di Magra, un’occasione di confronto e rilancio dell’attività nei territori, un riferimento per tutta la vallata. Un comune importante centrale nello sviluppo attuale e futuro di tutta la provincia della Spezia. La comunità del partito democratico di Santo Stefano di Magra si riunirà presso la sede del centro sociale Auser in via Pietro Nenni 8.

