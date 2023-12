Savona, il 17 dicembre colletta d’Avvento per quattro progetti missionari

Liguria. Il 17 dicembre durante le messe della terza domenica d’Avvento in tutta la diocesi di Savona-Noli si svolgerà la colletta di solidarietà in favore di quattro progetti missionari, individuati dall’Ufficio per le Missioni e le Migrazioni e riguardanti realtà legate ad un sacerdote e ad istituti religiosi presenti nella diocesi stessa. Da quasi settant’anni la missione dei Frati Cappuccini liguri a Lima, capitale del Perù, anima la “Città dei Ragazzi”, avente lo scopo di formare giovani in età scolare che hanno alle spalle famiglie con risorse economiche limitate e non riescono ad occuparsi di loro.

I frati hanno proposto all’ufficio diocesano il progetto di costruzione di un magazzino di stoccaggio con diversi scomparti per custodire vestiti, generi alimentari e materiale scolastico da distribuire agli alunni. Sempre dal Perù, precisamente dal distretto di Comas, è giunta la richiesta di aiuto di suor Caterina Cogo delle Figlie di Nostra Signora della Neve. Qui dal gennaio 2010 le missionarie preparano e distribuiscono kit scolastici e kit salute per le persone povere che non possono permettersi di acquistarli.

