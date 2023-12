Scarichi domestici, al via indagini su sedici rivi del territorio comunale

Indagini finalizzate a verificare l’eventuale presenza di scarichi domestici in sedici rivi che scorrono nel territorio comunale: le ha affidate oggi il Comune della Spezia, se ne occuperà a Aequalab di Luni. Due campionamenti per ogni rivo, con cadenza semestrale, in occasione della massima e della minima portata superficiali. “Nel corso degli anni – si spiega nelle premesse della determina di affidamento – si sono susseguite diverse segnalazioni inerenti lo sversamento di liquami di origine domestica nei corpi idrici superficiali del territorio comunale della Spezia, soprattutto nei quartieri di Rebocco, Chiappa, Fabiano, Canaletto e Fossamastra. L’Amministrazione comunale si è posta come obiettivo, la regolarizzazione degli scarichi civili attraverso l’esecuzione degli allacci alla pubblica fognatura comunale, nonché, dove ciò non sia possibile, l’adeguamento degli impianti di trattamento con il rilascio di titolo autorizzativo comunale”. E ancora, si osserva che “il Comune della Spezia ha rinnovato la Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, ponendo tra gli obiettivi il processo di risanamento delle acque del Golfo, tramite l’azzeramento degli scarichi fognari non depurati o insufficientemente depurati che vi si immettono direttamente o tramite fossi o canali del sistema idrico cittadino”.

