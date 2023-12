Treni, Pastorino (Pd): “Il governo trovi i fondi per il quadruplicamento Tortona-Voghera”

Genova. “Sostanzialmente il ministro Salvini non ha annunciato alcuna novità nel corso della mia interrogazione sulle tempistiche dei lavori del Terzo Valico e sul finanziamento del quadruplicamento della linea Milano-Genova, se non la conferma di quanto già annunciato anche in risposta alla mia precedente interrogazione del mese di aprile”.

Lo dichiara il deputato ligure del Pd Luca Pastorino, membro della commissione trasporti alla Camera, in seguito al question time odierno con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’evoluzione delle opere infrastrutturali liguri.

