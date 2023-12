A Le Grazie per Natale si illumina anche il Cantiere Valdettaro: sabato un concerto gospel a bordo dell’Asgard

Durante le festività natalizie, il Cantiere Valdettaro si unisce alla magia del borgo delle Grazie, illuminato come ogni anno dal Comune di Porto Venere.

Dopo essere stata restaurata con dedizione, l’antica mancina a mano del porto comunale, in attesa del ritorno al suo posto d’onore, è adornata di luci e collocata temporaneamente in un luogo ben visibile.

Per l’occasione è stato preparato un magnifico spettacolo luminoso natalizio, grazie a oltre 200 metri di luminarie che decorano lo yacht Asgard, ormeggiato sulla banchina accanto alla spiaggia, di fronte alla mancina restaurata.

