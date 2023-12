A Vado Ligure il “Natale solidale”, consegnati oggi i pacchi di Natale alle fasce più deboli della comunità vadese

Vado Ligure. Un Natale nuovamente all’insegna della solidarietà a sostegno delle fasce più deboli della comunità di Vado Ligure. Grazie alla collaborazione in essere tra Vado Gateway, società che gestisce il Container Terminal di Vado Ligure e la locale amministrazione comunale, si è tenuta oggi presso lo Spazio Solidale di Vado Ligure in Via XI Febbraio la consegna dei pacchi di Natale alle famiglie economicamente fragili residenti nel territorio comunale vadese.

L’iniziativa odierna rientra nell’ambito di “Spazio Solidale”, il progetto di solidarietà urbana lanciato nel 2017 dal Comune di Vado Ligure e, da allora, interamente sostenuto da Vado Gateway, che prevede la consegna mensile di generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica del territorio.

» leggi tutto su www.ivg.it